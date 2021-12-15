Горно-Алтайск, 15 декабря, 2021, 07:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 человек. За весь период пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 24 838 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в республиканском оперативном штабе.

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В столице региона — городе Горно-Алтайске — за сутки выявлено 14 носителей коронавируса, за всё время — 7777.

Общее число выздоровевших в республике — 22 669 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Горном Алтае коронавирус выявили у 39 человек, выздоровели 33 пациента.