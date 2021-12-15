Владивосток, 15 декабря, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Как влияет пандемия COVID-19 на психику людей, как сохранить эмоциональное равновесие в современных условиях — злободневные проблемы нынешнего общества прокомментировала кандидат социологических наук, медицинский психолог отделения судебно-психиатрических экспертиз краевой клинической психиатрической больницы Владивостока Екатерина Буравлева в программе «Среда без коронавируса» на канале «Общественное телевидение Приморья».

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По словам эксперта, пандемия коронавируса однозначно изменила общество. Рост эмоционального напряжения у людей очевиден. Как и предполагалось ранее, произошла поляризация общества, расслоение, разделение на противоборствующие лагеря.

«Пандемия внесла значительные изменения в жизнь общества и каждого человека, предъявила повышенные требования. Люди по-разному реагируют на изменения. Кто-то уходит в тревоги, страхи, кто-то замыкается в себе. А у кого-то идёт рост эмоционального напряжения, что выливается в агрессию, стычки, конфликты. Однозначно пандемия меняет наше общество и каждого из нас. И не всегда эти изменения носят положительный характер», — считает специалист-психолог.

Екатерина Буравлева пояснила, что любые экстраординарные ситуации — это стресс, и человеку нужно приспособиться к новым условиям. Реакции могут отличаться.

«Классическая триада — бей, беги или замри. И как мы будем действовать, зависит и от особенностей нашей физиологии, нервной системы, от характера личности и окружения. Предсказать можно, если был похожий опыт. А он был в 90-е годы, когда происходили социально-экономические изменения. Там тоже общество меняло свой строй. Это тоже стресс для каждого. Общая картина пандемии будет оценена много позже, ведь процессы идут, требуется осмысление. Как защититься от агрессии? Многие высказывают свою злость повсюду, и сложно давать рецепты. Нужно принять ситуацию такой, какая она есть. Нас часто злит то, что идет не по нашему плану, не так, как мы хотим, привыкли или спланировали. Нас это раздражает или расстраивает. И надо просто принять, что сейчас процесс идет вне зависимости от нашего желания и ожидания.

Через год с начала пандемии, когда уже были наработки и время на осмысление, психологи говорили о необходимости принятия. Ведь какой был настрой — «сейчас быстро посидим на изоляции и все пройдет». А тут мы видим, изоляция не помогла, вакцинация оказалась небыстрым процессом. Сейчас нужно принять, что мы не всесильны, что не все идет по нашему плану. Хотя это непопулярная точка зрения.

COVID — системное заболевание. Здоровая психика не бывает без здорового тела. Это невозможно разделить. Нельзя иметь телесные заболевания и быть при этом психически здоровым. От COVID-19 психика будет страдать, и, вероятно, это будут несколько отсроченные результаты», — резюмировала Екатерина Буравлева.

Врач добавила, что к специалисту нужно обратиться, когда появились любые изменения. Когда привычная жизнь и ее требования становятся чрезмерными, невыносимыми и с ними тяжело справляться. Когда на привычные задачи нет физических и моральных сил.

«Чем раньше вы обратитесь, тем выше шансы быстрее проблему преодолеть», — призвала психолог.

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