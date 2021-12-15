Абакан, 15 декабря, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сокращают в Хакасии. При этом дополнительно открываются койки для пациентов с ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Повышенная температура

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По состоянию на 14 декабря в Хакасии развёрнуто 1098 коек для ковид-пациентов, из них занято 876. Доля свободного коечного фонда — 20%.

В ближайшее время планируют перепрофилировать койки в Аскизской и Ширинской районных больницах. Всего для пациентов с ОРВИ перепрофилируют 80 «ковидных» коек.

По информации минздрава, в Хакасии уже третью неделю подряд продолжается всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. За неделю ОРВИ заболели около 5 тысяч несовершеннолетних. Значительно возросла нагрузка на неотложные бригады детских поликлиник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 14 декабря выявлено 51 869 носителей коронавируса.