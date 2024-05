Пекин, 15 декабря, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Компания BMW Brilliance Automotive Ltd., являющееся совместным предприятием BMW Group и Brilliance China Automotive Holdings Ltd., а также BMW (China) Automotive Trading LtdTrading Ltd. отзывают 72 847 автомобилей из-за неправильного описания в руководстве по эксплуатации, которое может привести к угрозе безопасности, сообщил регулятор рынка Китая, передает агентство Синьхуа.

Виталий Архиреев ИА REGNUM BMW

Отзыв касается 39 153 автомобилей BMW Brilliance моделей 318i, 320i и 325i, выпущенных в период с 18 марта 2010 года по 24 февраля 2012 года, и 33 694 импортированных моделей BMW 116i, 118i, 120i, 318i, 320i, 325i и 330i, говорится в заявлении Государственной комиссии рыночного регулирования Китая.

В руководстве отзываемых автомобилей неверно указана максимальная глубина брода в 30 сантиметров. Если транспортное средство проезжает по воде глубиной более 25 сантиметров со скоростью, превышающей 5 км/ч, оно рискует потерять функцию рулевого управления с усилителем из-за заболоченного датчика крутящего момента, что повышает риск аварии, говорится в заявлении.

Автопроизводители пообещали проверить EPS отозванных транспортных средств и бесплатно заменить любые поврежденные транспортные средства в результате заболачивания, исправив при этом описание глубины брода в руководстве пользователя.