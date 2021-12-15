Благовещенск, 15 декабря, 2021, 05:15 — ИА Регнум. В Амурской области сделали обе прививки от COVID-19 56,8% людей старше 60 лет. В среднем по всем возрастным группам показатель вакцинации составил 66%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства региона.

Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Читайте также: В Якутии введены послабления антиковидных ограничений

Самый высокий процент привитых — в Селемджинском, Завитинском, Ромненском, Шимановском районах, а также в городах Благовещенск, Зея и Тында, самый низкий — в Белогорском. Серышевском и Мазановском районах.

«В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19 четырех видов, на сегодняшний день в общем 129 861 доза. Всего в регион поступило 563 370 доз вакцины от COVID-19. Вакцина от гриппа тоже есть в наличии — 19 715 доз для взрослых, 174 дозы для детей», — отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Химиченко.

От гриппа привиты 384 433 амурчанина, это 49,2% всех жителей региона или 81,1% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области кафе и ресторанам разрешено работать до часу ночи. Соответствующее распоряжение 14 декабря подписал глава региона Василий Орлов.