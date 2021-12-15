От коронавируса полностью привили 66% жителей Приамурья
Благовещенск, 15 декабря, 2021, 05:15 — ИА Регнум. В Амурской области сделали обе прививки от COVID-19 56,8% людей старше 60 лет. В среднем по всем возрастным группам показатель вакцинации составил 66%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства региона.
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Самый высокий процент привитых — в Селемджинском, Завитинском, Ромненском, Шимановском районах, а также в городах Благовещенск, Зея и Тында, самый низкий — в Белогорском. Серышевском и Мазановском районах.
От гриппа привиты 384 433 амурчанина, это 49,2% всех жителей региона или 81,1% от плана.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области кафе и ресторанам разрешено работать до часу ночи. Соответствующее распоряжение 14 декабря подписал глава региона Василий Орлов.