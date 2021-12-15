Новосибирск, 15 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 15 декабря, выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Тарифы выросли на 1 рубль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Homoatrox В общественном транспорте

Так, поездка в метро теперь обойдётся в 27 рублей, в автобусе — 26 рублей, в трамвае и троллейбусе — 25 рублей. Скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохранились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии города заявили, что «такое решение принял департамент по тарифам Новосибирской области».