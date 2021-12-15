Якутск, 15 декабря, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Заведениям общественного питания Якутии разрешили работать на час дольше, снят запрет с деятельности детских центров. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Документ опубликован на сайте правительства республики.

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Кафе и рестораны теперь могут быть открыты не до 23 00 , как было установлено раньше, а до полуночи. Кроме того, распоряжением разрешено работать детским развлекательным центрам и аттракционам, расположенным в помещениях. Но есть условия: в досуговых организациях для детей должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры, призванные препятствовать распространению коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области кафе и ресторанам разрешено работать до часу ночи. Соответствующее распоряжение 14 декабря подписал глава региона Василий Орлов.