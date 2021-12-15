Красноярск, 15 декабря, 2021, 04:10 — ИА Регнум. В Ермаковском районе Красноярского края мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование уголовного дела против 37-летнего мужчины завершено. По версии следствия, 20 июля 2021 года обвиняемый, находясь во времянке, поссорился со своим 12-летним сыном. Причиной стал отказ мальчика помочь в домашних делах.

Злоумышленник несколько раз ударил сына ладонью по затылку, а затем взял верёвку, накинул её ребёнку на шею и стал стягивать.

Мальчик сопротивлялся, кричал и плакал. Мужчина взял нож и нанёс сыну один удар в грудную клетку слева. Злоумышленник решил, что убил ребёнка. После этого он скрылся с места преступления.

Мальчик остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ямальской школе-интернате им. В. Давыдова воспитатель подозревается в жестоком обращении с детьми.

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