Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:47 — REGNUM В Ямальской школе-интернате им. В. Давыдова воспитатель подозревается в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Ребенок acandraja

Прокурорская проверка установила, что воспитатель интерната в рамках образовательного процесса допускал жестокое отношение к детям.

«При этом руководство школы скрыло указанные факты от органов правопорядка», — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура главе Ямальского района и руководству интерната внесла представления об устранении нарушений закона. Также будет дана уголовно-правовая оценка в отношении должностных лиц образовательного учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Новосибирской области проводит проверку после появления информации о травле ребёнка в школе.

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