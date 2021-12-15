Вашингтон, , 02:53 — REGNUM В работе видеохостинга YouTube 15 декабря зафиксирован масштабный сбой, затрагивающий прежде всего жителей Североамериканского континента. Это следует из данных специализированного портала Downdetector, мониторящего работу популярных интернет-ресурсов.

YouTube

Жалобы пользователей на работу сервиса начали поступать после 00:30 мск и достигли своего пика в 00:54 мск, после чего их число начало снижаться. Основное их число поступало из США и Канады.

О проблемах с видео сообщали 59% пользователей YouTube. Проблемы с работой сайта отметили 33% и пожаловались на приложение ещё 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой работе социальной сети Snapchat ощутили пользователи в ряде стран мира.

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