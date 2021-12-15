Брюссель, , 02:26 — REGNUM Евросоюз крайне негативно воспринял вынесенный 14 декабря в Белоруссии приговор, по которому «шестеро известных политических заключенных получили необоснованные и суровые приговоры сроком от 14 до 18 лет по сомнительным обвинениям в «подготовке массовых беспорядков» и «разжигании вражды» по итогам закрытого судебного процесса». Об этом говорится в опубликованном заявлении пресс-секретаря ЕС.

Сергей Тихановский Цитата из видео на YouTube

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«Сергей Тихановский, блогер и демократический активист, несправедливо заключенный в тюрьму и лишенный возможности участвовать в президентской избирательной кампании 2020 года, был приговорен к 18 годам лишения свободы, — напомнили в ЕС. — Господин Тихановский был заключен под стражу 29 мая 2020 года вместе с членом инициативной группы Светланы Тихановской Артемом Саковым и модератором социальных сетей Дмитрием Поповым. Оба они сегодня приговорены к 16 годам лишения свободы. Блогеры Игорь Лосик и Владимир Цыганович, которые вели популярные каналы в Телеграм и Youtube, распространяя информацию о президентской избирательной кампании, приговорены к 15 годам лишения свободы. Николай Статкевич, известный белорусский политик и ветеран оппозиции Лукашенко, приговорен к 14 годам лишения свободы».

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Пресс-секретарь ЕС констатировал: «Эти приговоры являются еще одним примером необоснованных обвинений против граждан Белоруссии, которые воспользовались своим правом на выражение мнения и призвали к свободным и справедливым выборам. Эти приговоры являются частью продолжающегося жестокого и систематического подавления всех независимых голосов в Белоруссии».

«ЕС решительно осуждает эти продолжающиеся вопиющие нарушения прав человека и фундаментальных свобод режимом в Минске. ЕС вновь заявляет о своем требовании немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных», — сказано в заявлении официального представителя ЕС. Он также напомнил, что сейчас в Белоруссии насчитывается «более 920 политических заключенных, многие из которых подвергаются пыткам и жестокому обращению, и их число продолжает расти».

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«Белоруссия должна придерживаться своих международных обязательств и обязанностей в рамках ООН и ОБСЕ. Ввиду продолжающегося усугубления нарушений прав человека и репрессий в Белоруссии ЕС сохраняет свою решимость рассматривать дальнейшие санкции в соответствии с поэтапным подходом, принятым Советом 12 октября 2020 года», — сказано в документе, опубликованном 14 декабря на сайте представительства ЕС в постсоветской республике.

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