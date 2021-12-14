США хотят показать Сербии, что они лучше России
Вашингтон, 15 декабря, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Кандидат на должность посла США в Сербии Кристофер Хилл поможет Белграду огородиться от «злокачественного внешнего влияния». Об этом Хилл заявил 14 декабря во время выступления перед Комитетом по внешней политике Сената США.
«США не хотят, чтобы российское влияние в Белграде крепло. Сербия покупает военную технику, и это необходимо, но тревожит то, что она закупает оружие у России. С другой стороны, для того, чтобы удовлетворить свои инфраструктурные потребности, Сербия поворачивается в сторону Китая. Мы должны показать Сербии, что мы предлагаем модель получше, что мы лучше России и Китая», — процитировало агентство «Бета» слова Хилла.
Дипломат также обещал, что он будет поддерживать Сербию в проведении важных реформ и что он поддержит гражданское общество, свободу СМИ и проведение «прозрачных и честных выборов» в апреле 2022 года.
Напомним, что Сенат США должен подтвердить кандидатуру Хилла на должность главы американского дипломатического представительства в Сербии. Ранее процесс назначения около двадцати глав дипломатических представительств США заблокировал сенатор от Республиканской партии Тед Круз.