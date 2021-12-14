Вашингтон, 15 декабря, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Кандидат на должность посла США в Сербии Кристофер Хилл поможет Белграду огородиться от «злокачественного внешнего влияния». Об этом Хилл заявил 14 декабря во время выступления перед Комитетом по внешней политике Сената США.

Флаги Сербии и России

«США не хотят, чтобы российское влияние в Белграде крепло. Сербия покупает военную технику, и это необходимо, но тревожит то, что она закупает оружие у России. С другой стороны, для того, чтобы удовлетворить свои инфраструктурные потребности, Сербия поворачивается в сторону Китая. Мы должны показать Сербии, что мы предлагаем модель получше, что мы лучше России и Китая», — процитировало агентство «Бета» слова Хилла.

Дипломат также обещал, что он будет поддерживать Сербию в проведении важных реформ и что он поддержит гражданское общество, свободу СМИ и проведение «прозрачных и честных выборов» в апреле 2022 года.

Напомним, что Сенат США должен подтвердить кандидатуру Хилла на должность главы американского дипломатического представительства в Сербии. Ранее процесс назначения около двадцати глав дипломатических представительств США заблокировал сенатор от Республиканской партии Тед Круз.