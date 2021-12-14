Париж, 15 декабря, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отметил улучшение ситуации с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе, сообщает пресс-служба администрации французского президента.

Ggia Мигранты

«Меры, принятые ЕС, и работа, проделанная совместно с международными организациями, позволили сократить организованные потоки мигрантов и обеспечить поддержку лицам, заблокированным на границе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Макрон призвал Путина усилить сотрудничество с ООН для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше заявили, что задержали 418 «пособников» нелегальных мигрантов. Отмечалось, что среди задержанных оказалось много граждан Украины — 88 человек. Также среди «пособников» были граждане Грузии, Сирии, Польши и Германии.