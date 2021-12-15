Бразилиа, , 01:53 — REGNUM Федеральная полиция Бразилии 14 декабря вызвала президента страны Жаира Болсонару для дачи показаний по делу об утечке данных секретного расследования хакерской атаки на Высший избирательный суд. Об этом сообщает телеканал Globo.

Жаир Болсонару Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil

Полиция считает, что Болсонару разгласил секретную информацию в августе, во время прямой трансляции, которую он вел для распространения ложных новостей об электронных машинах для голосования и об атаках на бразильскую избирательную систему.

Расследование против президента было возбуждено министром Федерального верховного суда Александром де Мораесом. Показания Болсонару станут одним из последних шагов расследования.

Это второй случай, когда президент будет давать показания Федеральной полиции. В прошлом месяце Болсонару привлекали в связи с расследованием предполагаемого неправомерного вмешательства в деятельность полиции.

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