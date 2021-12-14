* запрещённая в России организация

Исламабад, , 22:32 — REGNUM Пакистан пригласил представителей афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на саммит исламских стран, который будет проходить 19 декабря в Исламабаде, сообщает агентство «Мехр Ньюс».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Директор Центра стратегических исследований министерства иностранных дел Пакистана Валиулла Шахин сообщил, что экономика, финансовая и банковская системы Афганистана, а также вопрос нормализации отношений Афганистана с остальным миром находятся на повестке саммита.

Пакистанские СМИ сообщают, что на саммит также были приглашены делегации России, США, Великобритании, Европейского союза и гуманитарных организаций.

Ранее посол Пакистана в Афганистане Мансур Ахмад Хан заявил, что признание правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зависит от решения международного сообщества.

«Я думаю, что вопрос признания решается, когда соседи Афганистана объединяются в консультативном процессе и когда страны региона и международное сообщество должны обсудить подходы к этому процессу», — сказал он в интервью ТАСС.

Посол Пакистана добавил, что для прекращения нестабильности в Афганистане, которая продолжается более 45 лет, необходимы коллективные усилия политических субъектов в Афганистане, регионе и международном сообществе в сочетании с диалогом между политическими силами внутри Афганистана.

Ахмад Хан также назвал безосновательняыми обвинения Исламабада во вмешательстве во внутриполитические дела Афганистана.

«Если в Афганистане не будет стабильности, пострадает Пакистан. Если в Афганистане будет долгосрочная стабильность, Пакистан выиграет. На мой взгляд, заявления о том, что мы вмешиваемся во внутренние дела Афганистана просто безосновательны», — сказал посол.

По его словам, в Пакистане всегда подчёркивали, что «мир должен быть достигнут между самими афганцами».