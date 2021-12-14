Берлин, 14 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Кристиан Линднер намерен вложить лишние средства из государственного бюджета в защиту климата. Теперь федеральному конституционному суду ФРГ предстоит принять решение по поводу правомерности данной инициативы. Об этом сообщил 14 декабря немецкий журнал Spiegel.

Фракция «Союз» сомневается в необходимости перераспределения 60 миллиардов евро из федерального бюджета на расширение фонда энергетической трансформации и климата.

«Кроме того, представители ХДС и ХСС в бундестаге считают данное решение неконституционным, в связи с чем парламентская группа подаст иск о его пересмотре в федеральном конституционном суде в Карлсруэ», — объявили лидер парламентской группы Ральф Бринкхаус (ХДС) и лидер региональной группы ХСС Александр Добриндт.

По словам Бринкхауса, пришедшее правительство хочет «изменить маркировку заемных средств, предназначенных для борьбы с COVID-19, и использовать их в качестве общего финансового резерва для других проектов».

13 декабря кабинет министров Германии объявил о дополнительном бюджете в 60 миллиардов евро. Эти средства будут отведены для финансирования проектов в области защиты климата и в цифровой сфере в ближайшие годы.