Берлин, 14 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Новое федеральное правительство Германии намерено создать в общей сложности 176 дополнительных рабочих мест для канцелярии и нескольких министерств. Об этом сообщил 14 декабря немецкий журнал Spiegel.

Самое большое число новых мест (95) получит новое министерство строительства. 28 мест также запрашивается для министерства экономики и защиты климата под руководством Роберта Хабека («зеленые»). Большинство из этих должностей напрямую связаны с деятельностью Хабека в качестве вице-канцлера.

Канцелярия Олафа Шольца (СДПГ) получит 21 новую должность, большинство из них создается для оказания помощи уполномоченному по делам Восточной Германии Карстену Шнайдеру.

Депутат левого крыла Бундестага Гезине Лётч заявила, что с учётом этих планов новое федеральное правительство создает впечатление, что его предшественник не мог нормально функционировать ввиду недостатка квалифицированных кадров.