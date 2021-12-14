Норидж, Великобритания, 14 декабря, 2021, 21:52 — ИА Регнум. 14 декабря в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» «Норвич Сити» в матче семнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Астон Виллу» под руководством Стивена Джеррарда. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Biser Todorov Стивен Джеррард

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Гарри Леннард.

Стартовые составы команд:

«Норвич Сити»: Тим Крул, Макс Эронс, Бен Гибсон, Озан Кабак, Брэндон Уильямс, Билли Гилмор, Джейкоб Серенсен, Кенни Маклин, Пшемыслав Плахета, Тодд Кантуэлл, Теэму Пукки.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Мэтт Таргетт, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Джон Макгинн, Джейкоб Рэмзи, Дуглас Луис, Эмиолиано Буэндиа, Эшли Янг, Олли Уоткинс.

Для главного тренера гостей Стивена Джеррарда этот матч станет шестым после назначения на пост главного тренера команды. В предыдущих пяти матчах у «Астон Виллы» три победы и два поражения.