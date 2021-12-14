Ханты-Мансийск, 14 декабря, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Югре утверждён защитный протокол по проведению новогодних мероприятий. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Марина Каширская ИА REGNUM Елочные украшения с прошлого Нового года почти не изменились

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Разрешены мероприятия в концертных залах при наполняемости 50%. Вход для совершеннолетних по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту на коронавирус, сделанному за 48 часов.

В школах и детских садах, а также в организациях социального обслуживания населения родители допускаются к участию в мероприятиях при наличии персонального QR-кода, а также отрицательного ПЦР-теста. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки вышеуказанные учреждения должны обеспечить онлайн-трансляции мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) школьникам сократили каникулы. Они начнутся позже — с 29−30 декабря.