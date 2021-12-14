Гавана, 14 декабря, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Министр внешней торговли Кубы Родриго Мальмьерка и министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Франк Ристер представили 14 декабря результаты работы четвертой французско-кубинской комиссии по экономике. Об этом сообщает кубинское информагентство Prensa Latina.

Alex Graves Флаг Кубы

Встреча во Франции завершилась подписанием соглашения о разработке проектов на общую сумму 31,2 миллиона евро, одобрением шести новых инструментов сотрудничества и внедрением государственного кредитного страхования на сумму 150 миллионов евро для поддержки двусторонней торговли.

Все подписанные соглашения обозначают стремление Гаваны и Парижа к развитию отношений и делают Францию одним из десяти ведущих торговых партнеров Кубы.

Делегация во главе с Мальмьерка прибыла в Париж в воскресенье, 12 декабря, и успела принять участие во встречах с представителями власти и бизнеса, а также с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.