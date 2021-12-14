Румыния, 14 декабря, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Житель румынского города Тулча стал обладателем главного выигрыша популярной в Румынии государственной лотереи Loto 6/49 в размере 5,6 млн леев (€1 млн). Об этом 14 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Цитата из м/ф «Утиные истории», реж. Боб Хэтчкок, 1987, США Деньги

Информация о победителе держится в строгом секрете. Известно лишь, что ему 50 лет и что он работает в сфере торговли.

Ранее нынешний обладатель суперприза в течение многих лет заполнял лотерейные билеты, но ни разу не выигрывал ни в одном из лотерейных туров. Сообщается о том, что счастливчик уже обналичил причитающийся ему чек.

Напомним, Loto 6/49 является популярной в Румынии игрой. Ежемесячно в ней принимает участие до полумиллиона румын в десятках стран мира.