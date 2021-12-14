Габрово, Болгария, 14 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Из-за снегопадов, обрушившихся на ряд районов Центральной Болгарии, власти Габровской области временно закрыли доступ к горному перевалу Шипка, где расположен памятник Героям русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов. Об этом 14 декабря пишет софийская газета «Факты».

Иван Иванов Воинские почести героям обороны Шипки

Согласно официальной информации, в настоящее время ограничено движение по нескольким региональным дорогам, а проезд по шоссе государственного значения будет осуществляться при поддержке тяжелой снегоочистительной техники. Предполагается, что в случае изменения погодных условий проезд к пику Шипки станет регулироваться местной полицией.

Напомним, сильные метели зафиксированы в 15 из 28 областей Болгарии. В ряде районов, включая Габровскую область на Шипкинском перевале, выпала трехмесячная норма осадков.