Ташкент, , 18:03 — REGNUM Новый министр здравоохранения Узбекистана Бекзод Мусаев уволил 40% сотрудников центрального аппарата ведомства, сообщает 14 декабря пресс-служба минздрава Узбекистана.

Увольнение Pixabay.com

Сотрудники уволены за то, что «неэффективно выполняли свою работу», они переведены на работу в медицинских учреждениях «нижнего уровня». Как сообщает пресс-служба, увольнения прошли во время внеочередного заседания коллегии минздрава.

«Заседание прошло очень остро, были критически проанализированы ошибки и недостатки, допущенные по каждому направлению в системе здравоохранения», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что в последнее время в минздрав поступает много жалоб граждан, недовольных медицинским сектором. Отмечалось, что качество медицинских услуг, особенно в регионах, все еще не на должном уровне. «В медицинской сфере сохраняются бюрократические препоны и коррупция», — говорится в сообщении.

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