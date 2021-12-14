Серпухов, Московская область, , 18:05 — REGNUM Подозреваемый во взрыве на территории женского монастыря в городе Серпухове (Московская область) может получить пожизненный срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Убийство mosaic36

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По его словам, на данный момент уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Однако сейчас пострадавшие находятся в реанимации. в случае смерти одного из них, дело, вероятно, переквалифицируют по статье об умышленном убийстве. В этом случае предполагаемому виновнику будет грозить пожизненное заключение.

«Я думаю, на срок наказания повлияют причины, которые подтолкнули к совершению этих преступлений. Из СМИ я почерпнул такие данные, что юноша в этом монастыре якобы мог подвергаться воздействию со стороны, учеников и персонала. Преступления по убийству могут рассматриваться коллегией присяжных и это может повлиять на их решение, либо просто судом, который может принять во внимание, если совершенное им преступление было связано с тем, что его до этого мучили, били, издевались», — сказал Краснов.

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