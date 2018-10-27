По предварительной информации, к «подрывнику», которому оторвало ногу, не приближались из-за риска нахождения у него ещё одной бомбы. Какое-то время он подавал признаки жизни, а потом затих.
В МВД назвали ЧП в женском монастыре в Серпухове самоподрывом
ГУ МВД России по Подмосковью опубликовало официальную информацию по ЧП в православной гимназии в Серпухове.
По словам очевидцев, «взрывник» находился в неадекватном состоянии — какое-то время он сидел на ступеньках с предметом, похожим на мачете. Потом грянул взрыв.
На место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
Детей из школы эвакуировали через окно.
18-летний подросток, устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, умер. Цитата канала lentadnya.
Один ребёнок доставлен в ожоговый центр после взрыва в монастыре
В Люберецкий ожоговый центр доставлен ребёнок, пострадавший в результате взрыва на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает «Московский комсомолец».
Бомба, которую к православной гимназии принёс 18-летний С., могла сработать случайно, пишет телеграм-канал «Baza».
Утром, 13 декабря, пока в гимназии шла утренняя молитва, С. пришёл ко входу с бомбой. Кроме СВУ с собой у него также было мачете и несколько сумок. По предварительным данным, устройство могло сдетонировать случайно — бомба взорвалась, когда рядом со входом почти никого не было. В результате в здании выбило дверь, а С. и ещё один человек получили ранения.
Сейчас нападавший находится без сознания — после взрыва С. попытался уползти в подвал. На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи — не исключено, что С. мог оставить другое СВУ.
В СК подтвердили факт ЧП в Серпухове: «На месте происшествия в женском монастыре в г. Серпухове, где пострадали люди в результате действий подростка, начали работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Количество пострадавших уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
По поводу устроившего взрыв молодого человека поступает противоречивая информация. Одни источники говорят, что он скончался, другие, что жив.
«Устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови», — сообщил источник ТАСС.
Выпускник православной гимназии в Серпухове устроил взрыв в помещении этого учебного заведения, расположенного на территории женского монастыря. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
В 8:24 мск 18-летний выпускник гимназии вошёл в помещение рядом с Введенским Владычним женским монастырём и привёл в действие взрывное устройство.
Взрыв прогремел, когда дети шли на занятия.
Детям, пострадавшим при взрыве в Серпуховском женском монастыре, помогают врачи, их жизни ничего не угрожает — губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Следователи начали проверку после взрыва в Серпуховском женском монастыре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщила представитель регионального главка СКР Ольга Врадий, число пострадавших уточняется.
Инцидент произошёл сегодня утром. Как отмечается, взрыв устроил 18-летний выпускник учебного заведения, находящегося на территории монастыря. Полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии.
Нападавший, по информации журналистов, сначала сидел на ступеньке с мачете в руках. Уже после взрыва он якобы пытался заползти в монастырь.
Губернатор Андрей Воробьев — о ЧП в Серпуховском монастыре. «Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизни ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование».
Цитата tv360.
Молодой человек не успел войти в монастырь и подорвался у входа.
Источник: напавший на женский монастырь в Серпухове скончался
Бывший воспитанник церковно-приходской школы, напавший на женский монастырь в подмосковном Серпухове, скончался. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По предварительным данным, целью были ученики. Со слов отца Влада, сын собирал петарды якобы для празднования Нового года.
В результате взрыва в Серпуховском женском монастыре пострадал 15-летний И. У него рваные раны обеих ног и ожог бедра. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу.
Цитата канала «112».
Появились данные, что атаковавшему в результате взрыва оторвало ногу.
Устроивший взрыв в монастыре в Подмосковье молодой человек погиб
Молодой человек, который устроил взрыв в женском монастыре в городе Серпухове Московской области, по предварительным данным, умер. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Паники нет, на месте работают следственные органы», — сообщила RT сотрудница пекарни, которая находится на территории монастыря.
На женский монастырь в Подмосковье напал бывший воспитанник
Взрывное устройство на территорию женского монастыря в подмосковном Серпухове пронёс юноша, ранее воспитывавшийся в церковно-приходской школе при обители. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
МВД об атаке на гимназию Серпуховского женского монастыря:
- самоподрыв устроил 18-летний выпускник гимназии;
- по предварительным данным, пострадали он сам и 15-летний подросток;
- информация о других пострадавших уточняется.
Перед взрывом бывший воспитанник приходской школы сидел на ступеньках с мачете в руках.
Полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии в Серпухове, где произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали молодой человек, устроивший его, и 15-летний подросток, сообщили в МВД.
Видео с места ЧП в Серпухове.
Цитата RT.
Из церковно-приходской школы 18-летний С. выпустился в 2020 году. В монастырь пришёл 13 декабря 2021 года во время утренней детской молитвы, сообщает SHOT.
На место взрыва в монастыре в Серпухове выехал прокурор Московской области
На место взрыва в Серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в надзорном ведомстве.
Об устроившем взрыв 18-летнем молодом человеке поступает противоречивая информация: по одним данным, он погиб, по другим — находится без сознания.
В качестве мотивов следователи рассматривают ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням из-за «буллинга», отмечает агентство «Москва».
Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии, он получил ранения, сообщили в МВД.