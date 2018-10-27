Бомба, которую к православной гимназии принёс 18-летний С., могла сработать случайно, пишет телеграм-канал «Baza».

Утром, 13 декабря, пока в гимназии шла утренняя молитва, С. пришёл ко входу с бомбой. Кроме СВУ с собой у него также было мачете и несколько сумок. По предварительным данным, устройство могло сдетонировать случайно — бомба взорвалась, когда рядом со входом почти никого не было. В результате в здании выбило дверь, а С. и ещё один человек получили ранения.

Сейчас нападавший находится без сознания — после взрыва С. попытался уползти в подвал. На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи — не исключено, что С. мог оставить другое СВУ.