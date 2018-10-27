13 Декабря
 
10:44

По предварительной информации, к «подрывнику», которому оторвало ногу, не приближались из-за риска нахождения у него ещё одной бомбы. Какое-то время он подавал признаки жизни, а потом затих.

10:43

В МВД назвали ЧП в женском монастыре в Серпухове самоподрывом

ГУ МВД России по Подмосковью опубликовало официальную информацию по ЧП в православной гимназии в Серпухове.

10:37

По словам очевидцев, «взрывник» находился в неадекватном состоянии — какое-то время он сидел на ступеньках с предметом, похожим на мачете. Потом грянул взрыв.

10:37

На место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

10:36

Детей из школы эвакуировали через окно.

10:34

18-летний подросток, устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, умер. Цитата канала lentadnya.

10:30

Введенский Владычний женский монастырь Ludvig14.

10:30

Один ребёнок доставлен в ожоговый центр после взрыва в монастыре

В Люберецкий ожоговый центр доставлен ребёнок, пострадавший в результате взрыва на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает «Московский комсомолец».

10:30

Бомба, которую к православной гимназии принёс 18-летний С., могла сработать случайно, пишет телеграм-канал «Baza».

Утром, 13 декабря, пока в гимназии шла утренняя молитва, С. пришёл ко входу с бомбой. Кроме СВУ с собой у него также было мачете и несколько сумок. По предварительным данным, устройство могло сдетонировать случайно — бомба взорвалась, когда рядом со входом почти никого не было. В результате в здании выбило дверь, а С. и ещё один человек получили ранения.

Сейчас нападавший находится без сознания — после взрыва С. попытался уползти в подвал. На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи — не исключено, что С. мог оставить другое СВУ.

10:28

В СК подтвердили факт ЧП в Серпухове: «На месте происшествия в женском монастыре в г. Серпухове, где пострадали люди в результате действий подростка, начали работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Количество пострадавших уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

10:27

По поводу устроившего взрыв молодого человека поступает противоречивая информация. Одни источники говорят, что он скончался, другие, что жив.

«Устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови», — сообщил источник ТАСС.

10:26

Выпускник православной гимназии в Серпухове устроил взрыв в помещении этого учебного заведения, расположенного на территории женского монастыря. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

В 8:24 мск 18-летний выпускник гимназии вошёл в помещение рядом с Введенским Владычним женским монастырём и привёл в действие взрывное устройство.

10:25

Взрыв прогремел, когда дети шли на занятия.

10:24

Детям, пострадавшим при взрыве в Серпуховском женском монастыре, помогают врачи, их жизни ничего не угрожает — губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

10:23

Следователи начали проверку после взрыва в Серпуховском женском монастыре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщила представитель регионального главка СКР Ольга Врадий, число пострадавших уточняется.

Инцидент произошёл сегодня утром. Как отмечается, взрыв устроил 18-летний выпускник учебного заведения, находящегося на территории монастыря. Полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии.

10:23

Нападавший, по информации журналистов, сначала сидел на ступеньке с мачете в руках. Уже после взрыва он якобы пытался заползти в монастырь.

10:22

Губернатор Андрей Воробьев — о ЧП в Серпуховском монастыре. «Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизни ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование».

Цитата tv360.

10:21

Молодой человек не успел войти в монастырь и подорвался у входа.

10:21

Источник: напавший на женский монастырь в Серпухове скончался

Бывший воспитанник церковно-приходской школы, напавший на женский монастырь в подмосковном Серпухове, скончался. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

10:19

По предварительным данным, целью были ученики. Со слов отца Влада, сын собирал петарды якобы для празднования Нового года.

10:18

В результате взрыва в Серпуховском женском монастыре пострадал 15-летний И. У него рваные раны обеих ног и ожог бедра. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу.

Цитата канала «112».

10:15

Появились данные, что атаковавшему в результате взрыва оторвало ногу.

10:14

Устроивший взрыв в монастыре в Подмосковье молодой человек погиб

Молодой человек, который устроил взрыв в женском монастыре в городе Серпухове Московской области, по предварительным данным, умер. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

10:13

«Паники нет, на месте работают следственные органы», — сообщила RT сотрудница пекарни, которая находится на территории монастыря.

10:13

На женский монастырь в Подмосковье напал бывший воспитанник

Взрывное устройство на территорию женского монастыря в подмосковном Серпухове пронёс юноша, ранее воспитывавшийся в церковно-приходской школе при обители. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

10:13

МВД об атаке на гимназию Серпуховского женского монастыря:

  • самоподрыв устроил 18-летний выпускник гимназии;
  • по предварительным данным, пострадали он сам и 15-летний подросток;
  • информация о других пострадавших уточняется.
10:12

Перед взрывом бывший воспитанник приходской школы сидел на ступеньках с мачете в руках.

10:10

Полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии в Серпухове, где произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали молодой человек, устроивший его, и 15-летний подросток, сообщили в МВД.

10:09

Видео с места ЧП в Серпухове.

Цитата RT.

10:08

Из церковно-приходской школы 18-летний С. выпустился в 2020 году. В монастырь пришёл 13 декабря 2021 года во время утренней детской молитвы, сообщает SHOT.

10:07

На место взрыва в монастыре в Серпухове выехал прокурор Московской области

На место взрыва в Серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в надзорном ведомстве.

10:06

Об устроившем взрыв 18-летнем молодом человеке поступает противоречивая информация: по одним данным, он погиб, по другим — находится без сознания.

В качестве мотивов следователи рассматривают ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням из-за «буллинга», отмечает агентство «Москва».

10:05

Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии, он получил ранения, сообщили в МВД.