Рига, 14 декабря, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Съезд партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) принял новую программу, которая будет действовать до конца 2020-х годов. Об этом сообщается на партийной странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Отмечается, что в новой программе подтвержден приоритет прав человека и интересов русскоязычного сообщества Латвии: «РСЛ действует для того, чтобы создавать условия для воспроизводства и развития русской культуры и для защиты интересов людей, принадлежащих к ней — русскоязычных жителей страны».

Партия также официально подтвердила важность связей с Россией, как родиной русской культуры. Подчеркивается, что новая программа РСЛ ставит целью нейтральный статус страны, ее неучастие в военных блоках.

Партия видит будущее Латвии как демократического, единого и многоязычного государства. Цель его существования — создание условий для положительной самореализации каждого жителя страны. Важное место в новой программе уделено защите от дискриминации, вопросам образования на родном языке и демографии.

Отмечается, что на международном уровне РЛС продолжит сотрудничество с региональными, «зелеными» и левыми партиями Евросоюза.

«РСЛ готов сотрудничать как с гражданским обществом, так и учреждениями власти, оценивая это сотрудничество в первую очередь с точки зрения интересов своих избирателей», — говорится в политическом заявлении по поводу утверждения новой партийной программы.