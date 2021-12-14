Челябинск, , 18:00 — REGNUM В Челябинской области от работы отстранили более 900 педагогов, не привившихся от COVID-19. Об этом сообщает региональное минобразования.

Вакцина «Спутник V»



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Они не работают с 11 декабря, при этом зарплата за ними не сохранена. Всего под отстранение попали 0,9% учителей.

При этом часть из них уже привились первым компонентом вакцины. После получения второго компонента они смогут вернуться к работе.