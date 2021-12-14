Ульяновск, 14 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области подвели промежуточные итоги проведения программы реабилитации «Спасибо медикам!» С начала года было охвачено более 970 медицинских работников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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В рамках проекта одно из основных направление — оздоровление врачей и медперсонала. В 2021 году в санаториях Ульяновской области отдохнули и прошли лечение 570 медицинских работников, переболевших ковидом.

Всего в регионе 971 медицинский работник принял участие в программе «Спасибо медикам!» Помимо оздоровления, проводятся бесплатные экскурсии по местным достопримечательностям, цель которых — отдых «от городской суеты, изучение родного края».

Программа реабилитации реализуется для оздоровления работников здравоохранения, задействованных в борьбе COVID-19, и их психоэмоциональной разгрузки. Мероприятия финансируются за счёт средств бюджета Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе официально выявлено 115 913 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 258 пациентов (почти 96%), скончались 3564 ковидных больных.