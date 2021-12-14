Нарьян-Мар, 14 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе вакцинацию от ковида прошли 59% пожилых. В администрации округа этот показатель назвали «довольно низким».

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилые люди в защитных масках

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«На сегодняшний день в регионе отмечается довольно низкий процент вакцинации от COVID-19 среди граждан 60 лет и старше — всего 59 процентов. Именно в этой возрастной категории чаще всего регистрируется смертность от коронавируса — 90 процентов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в НАО коронавирус был выявлен у десяти человек. Всего на лечении находятся 179 жителей округа.