Красногорск, 14 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Введение QR-кодов на транспорте создало бы множество неудобств для граждан. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — заявил Путин.