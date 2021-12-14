Красногорск, 14 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В 2022 году необходимо выплатить спецнадбавки для социальных работников по аналогии с тем, как это делалось в новогодние праздники в 2021 году. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Мы в этом году, 2021-м, в праздничные новогодние дни обеспечели обеспечили выплату спецнадбавок для работников, социальных работников, которые работали и продолжают работать с «ковидными» больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году, на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — заявил Путин.