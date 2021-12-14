Москва, 14 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В России хоккей стал привилегированным видом спорта, родители тратят на спорт детей десятки миллионов долларов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом сообщил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов («Единая Россия»).

Хоккей

«У нас сегодня хоккей стал привилегированным видом спорта для богатых, мы уже дискриминируем детей по социальному признаку: чтобы вы понимали — десятки миллионов долларов каждый год стоит родителям детский хоккей», — сообщил Фетисов.

«Это не только подкатки, это доплаты — пригласите родителей, они вам расскажут», — добавил парламентарий.

По его словам, молодые хоккеисты активно уезжают играть в зарубежные клубы.

«Они уже 15 лет уезжают 600 человек», — привел данные Фетисов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий трансфертные выплаты для российских спортсменов при переходе в иностранные клубы или участии в соревнованиях.