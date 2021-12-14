Варшава, 14 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Польские пограничники, правоохранители и спецслужбы в 2021 году задержали 418 человек, причастных к пособничеству нелегальной миграции, сообщила 14 декабря на брифинге пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

По её словам, среди задержанных много граждан Украины.

«В этом году мы задержали уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины: их было 88», — рассказала она.

Кроме того, задержаны 56 граждан Грузии, 53 гражданина Сирии, 44 гражданина Польши, 29 граждан Германии.

«Среди иностранцев многие располагали германским видом на жительство», — уточнила Михальская.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября сохраняется острая ситуация на польско-белорусской границе, которую пытаются пересечь несколько тысяч ближневосточных мигрантов, желающих попасть в Германию.