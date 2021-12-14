Иерусалим, , 17:02 — REGNUM В Израиле отсутствуют средства борьбы с насилием в социальных сетях. Об этом заявил новый заместитель министра просвещения Меир Ицхак Халеви в израильском парламенте, сообщают «Вести Израиль» 14 декабря.

Кнессет

Выступая на заседании комиссии кнессета по образованию, культуре и спорту, где обсуждался вопрос о насилии в соцсетях, Халеви заявил о трудностях «борьбы с отрицательными явлениями в этой сфере».

Заместитель министра полагает, что на сегодня единственные доступные способы минимизировать уровень насилия в соцсетях — это общественная сознательность и совместные усилия родителей, детей, полиции и юридической системы смогут свести уровень насилия к минимуму.