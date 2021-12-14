Тюмень, 14 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Тюменской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Заболеваемость тюменцев за неделю (с 6 по 13 декабря) увеличилась на 41% и превысила эпидемиологический порог на 12%. Заболеваемость ОРВИ у детского населения увеличилась на 54%.

Всего в Тюменскую область поставлено более 714 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито от гриппа более 679 тысяч человек. Это 43,6% от всего населения, 72,7% от плана, в том числе более 223 тысяч детей — 85,7% от плана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Ишиме выявлено четыре случая заражения детей H3N2 — гонконгским гриппом.