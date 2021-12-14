Кукута, Колумбия, 14 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Взрыв, произошедший в аэропорту колумбийского города Кукута, расположенного на границе с Венесуэлой, является терактом, заявил 14 декабря министр обороны Колумбии Диего Молано.

Luc Viatour Взрыв

По его словам, террорист с бомбой пытался пройти через ворота аэропорта.

«Сегодня утром в 05:45 человек со взрывным устройством пытался пройти через ворота аэропорта. В ходе попытки устройство сработало, преступник погиб», — заявил глава военного ведомства в эфире «Блю радио».

При этом Молано подчеркнул, что у погибшего при взрыве мужчины был террористический умысел.