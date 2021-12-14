Петрозаводск, 14 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Карелии полностью привиты от коронавируса 249 063 человек, что составляет 51,4% от общего числа взрослого населения республики. Об этом 14 декабря сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 274 325 человек, или 56,6% от общего числа взрослого населения.

«Пожилые люди старше 60 лет по-прежнему остаются самыми активными и ответственными, уже вакцинировались 87 816 жителей 60+ (58,8% среди этой возрастной категории граждан)», — добавил министр.

Повторно вакцинировался в Карелии 52 531 человек.

В настоящее время в прививочных пунктах республики вакцины достаточно: более 107 тыс. доз. Прививку можно сделать в поликлиниках, а также в мобильных пунктах в торговых центрах Петрозаводска: в «Лотос Плазе», «Тетрисе», «Магните Семейном», «Леруа Мерлен».