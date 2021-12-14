Афины , 14 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу открыла в Афинах Центр по борьбе с насилием по признаку пола, сообщает AMNA 14 декабря. Президент подчеркнула, что это отличная инициатива, которая полностью соответствует постоянно растущей потребности в информационных услугах, поддержке, юридическом представительстве и размещении жертв домашнего насилия, пропагандируя важность механизмов солидарности и создавая модели коллективной ответственности.

Presidency gr Катерина Сакелларопулу

«Мы переживаем период высокой напряженности. Пандемия, изменение нашей повседневной жизни к худшему, отсутствие безопасности, финансовые проблемы домашних хозяйств создают взрывоопасные условия. Насилие во всех его формах распространяется повсюду, в школах, в семьях», — сказала президент.

Она пожелала ученым и сотрудникам центра работать над тем, чтобы он функционировал как место безопасности, свободы и автономии для тех, кто в этом так сильно нуждается.