Пенза, 14 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Пензенской области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ остается на высоком уровне. В течение 49 недели (с 6 по 12 декабря) зарегистрировали 3204 случая ОРВИ (240,6 на 100 тыс. населения). Суммарная заболеваемость выше уровня эпидпорога на 14,7%, сообщает 14 декабря региональное управление Роспотребнадзора.

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По сравнению с предыдущей неделей (29 ноября-5 декабря) динамика заболеваемости возросла на 4,9%. Среди детей доля заболевших ОРВИ составляет 26,4%, против 26,1% неделей ранее. На 93,1% превышен пороговый уровень заболеваемости среди жителей старше 15 лет.

В Пензе в течение 49 недели текущего года ОРВИ зарегистрировали в 1061 случае, что выше уровня эпидпорога на 3,3%. Среди детей заболеваемость ОРВИ в областном центре ниже контрольного уровня, среди взрослого населения — превышение на 34,6%.

От гриппа в Пензенской области иммунизацию против гриппа прошли по состоянию на 12 декабря 631,9 тыс. человек (51,57%), из них 147 678 детей.

ИА REGNUM напоминает, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах России в основном среди взрослого населения и детей подросткового возраста.

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