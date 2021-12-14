Пенза, , 12:20 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 14 декабря зарегистрировали 96 782 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 345. Обновленные данные публикует общероссийский оперативный штаб.

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Накануне в регионе заболели 344 человека. Выздоровел с начала пандемии 72 661 ковид-пациент, в том числе за сутки — 565 человек.

Скончались всего 4446 пациентов с коронавирусом, из них 14 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЮАР доставлена мобильная лаборатория и тест-системы для исследований.

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