Москва, 14 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Сфера таксомоторных перевозок сильно пострадала в 2021 году. Об этом 14 декабря заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Такси пришло в критический упадок. Много компаний разорилось. Я имею ввиду таксомоторных. Не пострадали только агрегаторы, которые по большому счету не имеют никаких нагрузок, обременений. Поэтому как зарабатывали до 30% с поездки, так они это и делают», — сказал Попков.

По его словам, условия труда для водителей такси становятся все сложнее, а оплата все хуже. Это приводит к тому, что ни о каком повышении безопасности перевозок не может пока идти и речи.