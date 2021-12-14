Москва, 14 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Российские ученые получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от СOVID-19 «Мир 19», говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Получены промежуточные итоги II фазы клинических испытаний препарата «Мир 19», — отмечается в презентации, с которой Попова выступила на общем собрании Российской академии наук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Илья Кофиади заявил, что «Мир 19» находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний.