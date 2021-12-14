Самара, 14 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. 678 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирус в России

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Всего в регионе выявили 191 013 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области всего скончались 5932 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 23-х таких пациентов констатировали в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с инфекцией 139 978 человек, в том числе 657 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 13 декабря в Самарской области за сутки выявили 694 случая заражения коронавирусом.