Берлин, 14 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Уголь, атомная энергия и газ являются наиболее важными источниками для производства электроэнергии в Германии, несмотря на все усилия по переходу на возобновляемую энергетику, сообщает 14 декабря журнал Spiegel.

Согласно расчетам Федерального статистического управления, в третьем квартале текущего года в Германии более половины (56,9%) от общего количества произведенной электроэнергии (118,4 миллиарда киловатт-часов) было получено из традиционных источников энергии.

Уголь являлся самым важным источником энергии в третьем квартале — 31,9% электроэнергии, подаваемой в сеть, было произведено на угольных электростанциях. Угольная электроэнергетика показала рост на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ветроэнергетика, второй по важности источник энергии в Германии, в третьем квартале обеспечила 16,6% выработки электроэнергии. За ней следуют атомная (14,2%) и фотоэлектрическая энергия (13,3%). В целом доля возобновляемых источников энергии в общем объеме подачи электроэнергии составила 43,1%, что немного ниже показателя предыдущего года (44%).

Существенно снизилась подача электроэнергии от природного газа (на 38,9%). Доля природного газа в отпуске электроэнергии составила 8,7%. Основная причина такого снижения — значительно более высокие цены на природный газ, пояснили в федеральном ведомстве.