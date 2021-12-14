Курган, 14 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружен 181 новый случай заражения коронавирусом, из них 64 зарегистрировано в Кургане. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 186 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 14 декабря подтвердили 47 930 случаев заражения коронавирусом, вылечились 38 599 курганцев, скончался 941 человек (на шесть человек больше, чем сутками ранее).