Красногорск, 14 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1315 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 14 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 550 618 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 616 455.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 14 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 52 человека.