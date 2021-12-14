Томск, , 15:00 — REGNUM В Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«Причина смерти от COVID-19 установлена у трёх человек», — говорится в ежедневной сводке.

По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области умерли 652 пациента с коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в Томской области выявили 208 носителей коронавируса, выздоровели 222 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Томской области стали уже 649 человек