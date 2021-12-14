Владимир, 14 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Во Владимирской области введение QR-кодов в общественных местах, которое планировалось на 15 декабря, отложили на неопределённый срок, сообщил временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Александр Ремига.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Такое решение было принято врио губернатора Александром Авдеевым. Он считает, что для введения новых ограничений нужно дождаться каких-либо результатов обсуждения соответствующего федерального законопроекта.

Также в администрации учли негативную реакцию бизнес-сообщества, которое снова понесло бы убытки из-за ограничений в предпраздничный период.