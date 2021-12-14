Кишинёв, , 14:54 — REGNUM Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко и судьи Конституционного суда (КС) республики должны подать в отставку после критики Венецианской комиссии в отношении поправок к закону о прокуратуре Молдавии. Об этом заявил на брифинге депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Венецианской комиссии отметили, что поправки в закон о прокуратуре «несовместимы с нормами демократического государства».

«К таким же выводам пришли и мы летом этого года, когда заявили о том, что поправки в закон «О прокуратуре» имели одну-единственную цель — назначить карманного прокурора и установить политический контроль над таким важным органом как Высший совет прокуратуры», — сказал депутат.

Он обвинил действующую власть в стране в попытке создать «тоталитарный режим» в Молдавии. Боля отметил, что на месте генпрокурора республики Александра Стояногло, в отношении которого возбудили уголовное дело, может оказаться каждый гражданин страны.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду добилась, чтобы в июле 2021 года прошли досрочные выборы в парламент республики, в ходе которых победила основанная ей партия «Действие и солидарность». После этого парламент совместно президентом приняли ряд законов, которые в позиции называют «узурпацией власти».

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