Омск, 14 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 565 носителей коронавируса, в том числе 489 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в региональном минздраве.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

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По данным регионального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 122 602 случая заражения коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, от COVID-19 в регионе вылечились 100 274 человека, в том числе 846 — за сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за сутки стали 11 человек, за всё время — 2992.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в регионе выявили 567 носителей коронавируса, выздоровел 161 человек, скончались 11 ковид-пациентов.